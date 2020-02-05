الحكومة الرومانية تخسر تصويتا بحجب الثقة

خسرت الحكومة الرومانية برئاسة رئيس الوزراء لودوفيتش أوربان اليوم الأربعاء، تصويتا بحجب الثقة عنها في البرلمان، بعد مرور ثلاثة أشهر على تشكيلها.



وصوت نواب البرلمان بأغلبية 261 مقابل 139 صوتا لصالح الاقتراح، الذي تم طرحه على خلفية مشروع قانون للإصلاح الانتخابي. وربط أوربان بقاء حكومته بمشروع القانون الأسبوع الماضي، الأمر الذي يعد ممارسة عادية في رومانيا.



وتولت الحكومة السلطة في نوفمبر، بعد أن فقد الحزب الاشتراكي الديمقراطي أغلبيته في البرلمان.



وتبقى الآن لدى البرلمان محاولتان و 60 يوما لانتخاب رئيس وزراء جديدا، أو اللجوء إلى إجراء انتخابات مبكرة، ويحل الموعد الاعتيادي للانتخابات في الخريف المقبل.