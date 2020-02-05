النيران الصديقة تقود ليفربول لعبور شروسبري تاون والتأهل للدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي

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تأهل فريق ليفربول إلى الدور الخامس ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب فوزه الصعب على ضيفه شروسبري تاون 1 / صفر الثلاثاء في مباراة الإعادة للدور الرابع بالبطولة.

وسجل هدف المباراة الوحيد رو شون ويليامز، لاعب شروسبري، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 75.

وكانت المباراة الأولى التي أقيمت على ملعب شروسبري انتهت بالتعادل 2/2.

وأراح يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول العديد من اللاعبين الأساسيين بالفريق وعلى رأسهم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو، واعتمد على مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب.

كما تأهل أيضا فريق ديربي كاونتي عقب فوزه على نورثامبتون تاون 4 / 2.

وسجل أهداف ديربي كاونتي كل من أندريه ويسدون ودوان هولمز وجاك ماريوت وواين روني في الدقائق 28 و35 و51 و77، بينما سجل هدفي نورثامبتون تاون نيكي أدامز في الدقيقة 47 وسام هوسكينز في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

وكانت المباراة الأولى التي جمعت الفريقين انتهت بالتعادل السلبي.