مجلس الشيوخ: ساندرز ووارن وكاربر فقط طالبوا بنقل السفارة الأمريكية من القدس

أيد مجلس الشيوخ الأمريكي، قرار إبقاء سفارة الولايات المتحدة في القدس بأغلبية 97 مقابل 3، وفق ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" وقناة الحرة.



وعارض القرار ثلاثة أعضاء فقط هم السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز عن فيرمونت، وإليزابيث وارين عن ماساتشوستس، وتوم كاربر عن ديلاوير.



وذكر عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوكلاهوما، الجمهوري جيم إينهوف، في تغريدة له: "مجلس الشيوخ يمرر عبر أغلبية ساحقة بقاء سفارة الولايات المتحدة لدى إسرائيل في القدس".



وكانن إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن قد ذكرت بالفعل أنها لا تنوي نقل السفارة من القدس، وهي الخطوة التي تمت عام 2018 من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.



وكان بايدن عضوا في مجلس الشيوخ، عندما أيد قانون الكونغرس لعام 1995، والذي نص على نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، لكن الرؤساء السابقين بيل كلينتون وجورج بوش وباراك أوباما استخدموا خيار التنازل لتأخير تنفيذ القانون.