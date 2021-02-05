24 ساعة تحسم مشاركة بن شرقي مع الزمالك ضد الاتحاد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يجري المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك اختباراً طبياً غدًا السبت لتحديد إمكانية مشاركته في مواجهة الاتحاد السكندري من عدمها.

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، عن معاناة بن شرقي من آلام في الضلوع، مما دفع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق لمنحه راحة من تدريبات الفريق.

وأضاف أسامة أن بن شرقي سيخضع لاختبار طبي أخير السبت يحدد مشاركته في مباراة الاتحاد السكندري ووفقًا لقدرته على المشاركة في المران الجماعي.

ويلتقي الزمالك، الاتحاد السكندري بعد غد الأحد باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 23 نقطة، ويسعى للعودة إلى درب الانتصارات بعدما خسر المباراة الماضية ضد غزل المحلة.