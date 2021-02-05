 24 ساعة تحسم مشاركة بن شرقي مع الزمالك ضد الاتحاد - بوابة الشروق
الجمعة 5 فبراير 2021 9:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

24 ساعة تحسم مشاركة بن شرقي مع الزمالك ضد الاتحاد

تصوير:إسلام صفوت
تصوير:إسلام صفوت
أمير نبيل
نشر في: الجمعة 5 فبراير 2021 - 9:17 م | آخر تحديث: الجمعة 5 فبراير 2021 - 9:17 م

يجري المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك اختباراً طبياً غدًا السبت لتحديد إمكانية مشاركته في مواجهة الاتحاد السكندري من عدمها.

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، عن معاناة بن شرقي من آلام في الضلوع، مما دفع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق لمنحه راحة من تدريبات الفريق.

وأضاف أسامة أن بن شرقي سيخضع لاختبار طبي أخير السبت يحدد مشاركته في مباراة الاتحاد السكندري ووفقًا لقدرته على المشاركة في المران الجماعي.

ويلتقي الزمالك، الاتحاد السكندري بعد غد الأحد باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 23 نقطة، ويسعى للعودة إلى درب الانتصارات بعدما خسر المباراة الماضية ضد غزل المحلة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك