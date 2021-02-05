النمو الاقتصادي لتايوان يفوق الصين للمرة الأولى منذ 30 عاما

حقق الاقتصاد التايواني أفضل أداء في قارة آسيا لعام 2020، حيث تجاوز الصين بشكل غير متوقع للمرة الأولى منذ 30 عاما، مدفوعا بالطلب العالمي على صادرات التكنولوجيا التايوانية الذي فاق الضرر الناجم عن جائحة كورونا.



ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء التايواني، فقد حقق اقتصاد الجزيرة نموا بنسبة 2.98٪ في عام 2020 مقارنة بعام 2019.



وقالت وكالة أنباء "نيكاي آسيا"، اليوم، إن الأداء الاقتصادي لتايوان فاق توقعات البنك المركزي التايواني التي قدرت معدل النمو في 2020 بنحو 2.58 في المئة، كما تجاوزت تايوان معدل النمو الاقتصادي لفيتنام على الرغم من توقعات سابقة ذكرت أن فيتنام الأسرع نموا في آسيا العام الماضي .



واضافت انجيلا هسيه،الخبيرة الاقتصادية في بنك "باركليز" البريطاني، إن قوة الصادرات التايوانية في النصف الثاني من عام 2020، لاسيما صادرات أشباه الموصلات قد ساعدت الاقتصاد التايواني على تجاوز محنة جائحة كورونا.

وأوضحت أن دوائر المال والأعمال وخبراء الاقتصاد رفعت توقعاتها لنمو اقتصاد تايوان في عام 2021 بنسبة 5.2 في المئة وهو معدل أكبر بكثير من التوقعات الرسمية التي قدرت نمو اقتصاد البلاد بنسبة 3.83 في المئة .



يذكر أن المرة الأخيرة التي فاق فيها نمو اقتصاد تايوان مثيله للصين كانت في عام 1990، عندما سجل النمو الاقتصادي لتايوان نسبة 5.5 في المئة مقابل 3.9 بالمئة للصين، وفقا للبيانات الرسمية لكلا الجانبين.