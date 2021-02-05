 نشرة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة - بوابة الشروق
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نشرة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة

محمد المهم
نشر في: الجمعة 5 فبراير 2021 - 10:27 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 فبراير 2021 - 10:27 ص

ننشر لكم أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق المحلية في تعاملات اليوم الجمعة، وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:
حديد عز 13700 جنيه.
بشاي 13500 جنيه.
حديد العتال 13450 جنيه.
المراكبي 13300 جنيه.
حديد المصريين 13500 جنيه.
العشري 13300 جنيها.
حديد مصر ستيل 13300 جنيه.

وفيما تباينت أسعار الأسمنت على النحو التالي:
أسمنت النصر 740 جنيهًا.
أسمنت أسيوط "الفهد" 720 جنيهًا.
لافارج للأسمنت "المخصوص" 728 جنيهًا.
أسمنت سيناء 723 جنيها.
أسمنت السويس 743 جنيهًا.
أسمنت حلوان 753 جنيهًا.
أسمنت مصر بني سويف 745 جنيهًا.


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