 طبيب: لسعات البرد في أطراف الجسم وتساقط الشعر مؤشر للإصابة بكورونا - بوابة الشروق
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طبيب: لسعات البرد في أطراف الجسم وتساقط الشعر مؤشر للإصابة بكورونا

الكورونا - ارشيفية
الكورونا - ارشيفية
أمل محمود
نشر في: الجمعة 5 فبراير 2021 - 10:36 م | آخر تحديث: الجمعة 5 فبراير 2021 - 10:36 م
قال الدكتور عاصم فرج، أستاذ الأمراض لجلدية والتجميل، إن فيروس كورونا تسبب في زيادة ظهور آمراض جلدية نادرة، وآخرى لم تكن تظهر إطلاقًا، مثل مرض الحزام الناري الذي كان من النادر ظهوره.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الجمعة في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الجمعة، أنه حتى الآن لم يتم التأكد من إن كان فيروس كورونا هو السبب في وراء نشاط تلك الأمراض، مشيرًا إلى ارتباط فيروس كورونا بظهور «لسعات البرد» نظرًا لتسببه في تجلطات بالجسم.

أوضح أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، أن ظهور «لسعات البرد» في أطراف الجسم، سواء اليدين أو الرجلين، بشكل غير معتاد قد يكون عرض للإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى ارتباط تساقط الشعر بالإصابة بفيروس كورونا، مضيفًا أن زيادة ظهور مرض النخالة الوردية بجسد المريض مؤشر للإصابة بكوفيد-19.


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