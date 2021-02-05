إنهيار توتنهام يعيد الشكوك حول مورينيو

عندما اعتلى توتنهام هوتسبير صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز في ديسمبر كانت الجماهير، حتى التي عبرت عن رفضها التعاقد مع جوزيه مورينيو، تحلم بأن المدرب البرتغالي ربما يكون هو الاستثنائي في النهاية.

لكن بعد الهزيمة المخيبة أمام تشيلسي أمس الخميس، وهي الثالثة على التوالي لتوتنهام في الدوري، تبخر هذا الحلم مع انهيار الفريق اللندني سريعا.

وعلى الجانب الآخر تقدم تشيلسي بقيادة المدرب الجديد توماس توخيل إلى المركز السادس بينما تراجع توتنهام إلى الثامن ولا يوجد ما يدل على تحسن موقفه قريبا.

واستهل توتنهام الموسم بخماسية في مرمى ساوثهامبتون وبـ 6 أهداف في مانشستر يونايتد وبدا أن مورينيو، المعروف بأسلوبه العملي في الفوز بالألقاب، تخلى عن نهجه الحذر.

ورغم تراجع أداء توتنهام نجح في اعتلاء القمة بانتصار معتمد على الهجمات المرتدة على مانشستر سيتي في نوفمبر وعاد إلى القمة مرة أخرى في الشهر التالي بتغلبه على آرسنال.

وربما لم يكن الأداء جميلا لكنه بالتأكيد كان فعالا.