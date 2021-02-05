مدرب ليستر سيتي يؤكد اقتراب عودة الثنائي فاردي ونديدي

أكد برايندن رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي، أن الثنائي جيمي فاردي وويلفريد نديدي اقتربا من العودة من الإصابة، موضحا أن أحدا منهما ربما يكون متواجدا في مباراة الفريق أمام وولفرهامبتون بعد غد الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكان مهاجم الفريق فاردي، قد غاب لأربع مباريات عن ليستر عقب خضوعه لجراحة فتق دقيقة في يناير الماضي، فيما شارك نديدي - 24 عاما - كبديل في مباراة الفريق أمام ايفرتون الاسبوع الماضي.

وقال رودجرز في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لناديه، اليوم الجمعة: "نعم فاردي سيكون جاهزا للمشاركة هذا الاسبوع، وكما قلت من قبل الأمر كان يتعلق بمحاولة اختيار التوقيت الصحيح لعودته".

وأضاف: "كان لدينا فكرة جيدة حول المدة التي سيتعافى فيها فاردي، لكنه تعافى بشكل طبيعي وجيد للغاية، وهو يبدو في لياقة جيدة وسيكون جاهزا للمشاركة وهذا أمر جيد".

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، فيما يحتل منافسه في المباراة المقبلة فريق وولفرهامبتون المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.