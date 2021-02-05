باكستان تسجل 1302 إصابة جديدة و53 وفاة بفيروس كورونا

سجلت باكستان 1302 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 551 ألفا و842 شخصا.

وأفاد مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان، حسب ما نقلته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم الجمعة، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 53 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 11 ألفا و886 حالة وفاة.

وأضاف أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تماثل 1684 شخصا للشفاء، ليبلغ إجمالي المتعافين 507 آلاف و502 حالة.