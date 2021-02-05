قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على تمديد اتفاقية «ستارت 3» لمدة خمس سنوات أخرى، من أجل ضمان عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الخميس، أنه أكد لبوتين أنه مختلف عن الرئيس السابق دونالد ترامب، قائلًا إن أمريكا ستتصدى للأعمال العدائية للروس، ولن تتردد في تحميل روسيا المسؤولية ودفع الثمن.

وأعرب عن مخاوفه بشأن اعتقال المعارض الروسي البارز أليكس نافالني وقمع حرية التعبير، مشيرًا إلى أن «نافالني» يمتلك الحق في التعبير عن رأيه، ويجب إطلاق سراحه فورًا دون شروط مسبقة.