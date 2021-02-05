 بايدن: أكدت لبوتين أنني مختلف عن ترامب.. ولن أتردد في تحميل روسيا المسؤولية - بوابة الشروق
الجمعة 5 فبراير 2021 2:21 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

بايدن: أكدت لبوتين أنني مختلف عن ترامب.. ولن أتردد في تحميل روسيا المسؤولية

هديل هلال
نشر في: الجمعة 5 فبراير 2021 - 2:08 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 فبراير 2021 - 2:08 ص

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على تمديد اتفاقية «ستارت 3» لمدة خمس سنوات أخرى، من أجل ضمان عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الخميس، أنه أكد لبوتين أنه مختلف عن الرئيس السابق دونالد ترامب، قائلًا إن أمريكا ستتصدى للأعمال العدائية للروس، ولن تتردد في تحميل روسيا المسؤولية ودفع الثمن.

وأعرب عن مخاوفه بشأن اعتقال المعارض الروسي البارز أليكس نافالني وقمع حرية التعبير، مشيرًا إلى أن «نافالني» يمتلك الحق في التعبير عن رأيه، ويجب إطلاق سراحه فورًا دون شروط مسبقة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك