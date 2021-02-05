أيد مجلس الشيوخ الأمريكي، قرار إبقاء سفارة الولايات المتحدة في القدس بأغلبية 97 مقابل 3، وفق ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" وقناة الحرة.



وذكر عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوكلاهوما، الجمهوري جيم إينهوف، في تغريدة له: "مجلس الشيوخ يمرر عبر أغلبية ساحقة بقاء سفارة الولايات المتحدة لدى إسرائيل في القدس".



وكانن إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن قد ذكرت بالفعل أنها لا تنوي نقل السفارة من القدس، وهي الخطوة التي تمت عام 2018 من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.



وعارض القرار ثلاثة أعضاء فقط هم السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز عن فيرمونت، وإليزابيث وارين عن ماساتشوستس، وتوم كاربر عن ديلاوير.



وكان بايدن عضوا في مجلس الشيوخ، عندما أيد قانون الكونغرس لعام 1995، والذي نص على نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، لكن الرؤساء السابقين بيل كلينتون وجورج بوش وباراك أوباما استخدموا خيار التنازل لتأخير تنفيذ القانون.