السلطة الفلسطينية عن إقرار الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية: انتصار للحق

رحب مسؤول في السلطة الفلسطينية بإقرار المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة، بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.



وقال وزير الشئون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ على حسابه على "تويتر" إن قرار المحكمة يقضي باعتبار فلسطين دولة عضو بموجب معاهدة روما واختصاص المحكمة بالنظر في المسائل المتعلقة بالأراضي الفلسطينية والشكاوى التي ترفعها السلطة الفلسطينية.



واعتبر الشيخ أن القرار المذكور "انتصار للحق والعدالة والحرية وللقيم الاخلاقية في العالم".



وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا اليوم يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب فيها.