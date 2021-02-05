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عبدالله عزب قارئا لقرآن الجمعة من مسجد السلام بشرم الشيخ

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
أحمد كساب
نشر في: الجمعة 5 فبراير 2021 - 1:42 م | آخر تحديث: الجمعة 5 فبراير 2021 - 1:42 م

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة اليوم الجمعة من مسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

ويتلو قرآن الجمعة القاريء الشيخ عبدالله عزب، وسك إجراءات احترازية من بمسجد السلام بشرم الشيخ.

ومن المقرر أن تدور خطبة الجمعة حول "حديث القرآن عن بُغاة الفتنة والمفسدين في الأرض"، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يفتتح وزير الأوقاف، بعد صلاة الجمعة، فعاليات دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة، التي تعقد بجامعة الملك سالمان بمدينة شرم الشيخ.

ويحضر فعاليات الدورة، كرم جبر رئيس، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والدكتور محمد أبو هاشم أمين سر اللجنة.


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