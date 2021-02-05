الكويت: حالتا وفاة و940 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، تسجيل 940 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 169190.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها سجلت حالتي وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل إجمالي حالات الوفيات 964.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي أن عدد الحالات في العناية المركزة 68 حالة تتلقى الرعاية الصحية .

وعن حالات الشفاء قال السند إنه تم تسجيل 456 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 160554 حالة.