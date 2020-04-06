أمريكا: أكثر من 4900 حالة وفاة في يوم واحد بسبب فيروس كورونا

سجل عدد حالات الوفاة في الولايات المتحدة في يوم واحد جراء الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا رقما قياسيا مرتفعا جديدا، حيث سجلت السلطات 4942 حالة وفاة في يوم واحد، طبقا لبيانات صادرة عن جامعة "جونز هوبكنز" صباح اليوم الجمعة.

وكان الرقم القياسي المرتفع السابق لحالات الوفاة وهو 4466 قد تم تسجيله في 12 يناير الماضي.

وطبقا لجامعة جونز هوبكنز، بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة 119 ألفا و931 أمس الخميس، فيما تم تسجيل حالات إصابة مرتفعة سابقة وصلت إلى رقم قياسي بلغ 300 ألف و282 في الثاني من يناير الماضي.

ومنذ بدء الجائحة، توفي أكثر من 455 ألف شخص بالفعل في الولايات المتحدة بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد. وكانت هناك أكثر من مئة الف حالة وفاة منذ بدء هذا العام وحده.

وقالت الجامعة إن هناك أكثر من 6ر26 مليون حالة إصابة مؤكدة في الولايات المتحدة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 330 مليون نسمة.

وفي الوقت نفسه، تلقى حوالي 28 مليون شخص في الولايات المتحدة الجرعة الأولى من التطعيم وحوالي 9ر6 مليون مواطن حصلوا بالفعل على جرعتين، طبقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

غير أن الكثير من الخبراء يحذرون من أن انتشار الطفرات الجديدة الأكثر عدوى لفيروس كورونا ربما يبطئ مجددا من التقدم الذي تحقق مؤخرا في احتواء الجائحة.