الصحة العراقية تعرب عن قلقها من تجاهل إجراءات كورونا الوقائية

أعربت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، عن قلقها من عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية ضد فيروس كورونا، محذرة من فقدان السيطرة على الوباء.



وقالت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية- "إن ارتفاع أعداد الإصابات يعود إلى الاستهانة بالتعليمات والإجراءات الصحية الوقائية من قبل أغلبية المواطنين، وتعمدهم عدم ارتداء الكمامة، وعودة الحياة إلى طبيعتها بكل مرافق الحياة، وإقامة مجالس العزاء والنشاطات الدينية والأفراح والتجمعات الانتخابية والمؤتمرات".



وأشارت إلى أنه من الأسباب الكارثية لضعف الالتزام واتباع الإجراءات الوقائية هو وجود جهات تشكك بشكل علني بوجود الفيروس، أو اعتقاد البعض أن الفيروس قد ضعف أو انحسر نتيجة تناقص الإصابات في الأسابيع الماضية، والبعض الأخر الذي يروج لفكرة الوصول إلى المناعة الجماعية ولا يوجد خطر حاليا.



وحذرت الوزارة من أن بقاء الوضع العام من قلة الالتزام وضعف الإجراءات الوقائية سيؤدي إلى فقدان السيطرة على الوباء، وما ينتج عن ذلك من مشاكل لا يحمد عقباها، مؤكدة جاهزيتها في مجال الخدمات التشخيصية والعلاجية والتوعوية.