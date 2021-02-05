من مواليد عام 1976 بمدينة طبرق وينحدر من قبيلة المنفي العربية شرقي ليبيا، وكان من القيادات النشطة في رابطة الطلاب الليبيين الدارسين في فرنسا، إنه محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد.



والمنفي نجل الدكتور الراحل يونس المنفي أستاذ الإعلام بجامعة قاريونس ومحل إقامته مدينة طبرق ويتمني إلى قبيلة المنفي المجاهدة شرق ليبيا و هي قبيلة المجاهد عمر المختار.



وكان المنفي من القيادات النشطة في رابطة الطلاب الليبيين الدراسين في فرنسا تحت لواء إتحاد طلبة الجماهيرية، وكان من أكثر الشباب الجماهيري إيمانا بمباديء ثورة الفاتح، وفقاً لبوابة إفريقيا الإخبارية.



وبعد أحداث فبراير 2011، ترشح المنفي لانتخابات 2012 وفاز بعضوية المؤتمر الوطني العام ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بالمؤتمر الوطني العام.



وبقرار صدر في31 يوليو 2018 عين المنفي سفيراً لليبيا في اليونان. وفي ديسمبر 2019، قالت اليونان إنها قررت طرد السفير الليبي تعبيراً عن غضبها على اتفاق أبرمته ليبيا وتركيا، موضحة أن محمد يونس المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد. ليعود المنفي اليوم ليتصدر المشهد السياسي الليبي بانتخابة رئيساً للمجلس الرئاسي الليبي، بعضوية كل من عبدالله اللافي عن إقليم طرابلس، و موسى الكوني عن إقليم فزان، فيما أصبح عبد الحميد دبيبة من إقليم طرابلس رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية الليبية.