وزير الأوقاف: المشروعات التي تحدث في مصر الآن رحمة من الله

قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن ماتشده مصر الآن من عمليات تنمية ونهضة ومشروعات في مختلف المجالات، هي رحمة من الله وتوفيق منه.



وأضاف جمعة خلال كلمته في افتتاح دورة الإعلام الديني والتحديات.المعاصرة، بحضور رئيس المجلس الأعلى لتنظيم.الإعلام ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، ورئيس اللجنة الدينية وبمجلس النواب أسامة العبد، أن أخطر سلاح يملكونه البغاة والمفسدون في الأرض المنافقين، هو محاولة تعطيل.الاقتصاد وعرقلة أعمال التنمية.



وأكد جمعة، أن قضية الوعي لها أهمية كبرى، حيث تعد تحصينا ضد الجماعات المتطرفة والباطلة.