كشف ملابسات العثور على جثة حارس مخزن أخشاب بالقليوبية

كشف قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع أمن القليوبية، ملابسات العثور على جثة حارس لمخزن أخشاب بالقليوبية.



البداية بتلقي مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، بلاغا من مالك مخزن أخشاب كائن بدائرة المركز باكتشافه مقتل الحارس الخصوصى للمخزن ملكه، وتبين وجود إصابات بالجثة وعدم وجود متعلقاته الشخصية.



توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء حزن الحداد مدير المباحث إلى تحديد مرتكب الواقعة (شخص، مقيم بمحافظة المنوفية).



وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة وقرر حضوره للمخزن المشار إليه رفقة (شقيقه، مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) للتوسط له للعمل وعقب انصراف العمال، قام بالمبيت رفقة المجنى عليه لبعد المسافة عن محل سكنه وأثناء ذلك اختمرت فى ذهنه فكرة التخلص من المجنى عليه والاستيلاء على متعلقاته الشخصية، حيث تعد عليه بالضرب بقطعة حديدية محدثاً إصابته التى أودت بحياته واستولى منه على (مبلغ مالى - هاتفه المحمول)، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة والهاتف المحمول المستولى عليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.