روسيا: نأمل أن تتمكن واشنطن من تحديد موقفها بشأن البرنامج النووي الإيراني

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن أمل بلاده في أن تتمكن الولايات المتحدة قريبًا من تحديد إجراءاتها بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران.



وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الشئون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في موسكو اليوم الجمعة: "سنواصل عملنا المشترك في إطار تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة لحل الوضع حول البرنامج النووي الإيراني، ونحن حاليًا في اللحظة الحاسمة".



وأضاف وزير الخارجية الروسي: "نأمل أن تحدد الإدارة الأمريكية، كدولة تفاوضت وأبرمت خطة العمل الشاملة المشتركة، إلى أي مدى يمكنها العودة إلى هذه الوثيقة الدولية المهمة، والتي تم الاعتراف بها على أنها إنجاز للدبلوماسية المتعددة الأطراف وكانت مثالاً على الجهود التي يجب بذلها لتخفيف التوترات في مختلف البؤر الساخنة وتعزيز نظام عدم الانتشار النووي".