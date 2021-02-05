 إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان

أ ش أ
نشر في: الجمعة 5 فبراير 2021 - 8:21 م | آخر تحديث: الجمعة 5 فبراير 2021 - 8:24 م

أُصِيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق من جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، خلال قمعه مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للجدار والاستيطان، والمطالبة بفتح الشارع الرئيسي المغلق منذ 17 عاما.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الاحتلال أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الفلسطينيين؛ ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق عولجت ميدانيا.

وأضافت أن المسيرة خرجت بمشاركة أبناء القرية، الذين رددوا الشعارات الوطنية الرافضة لاعتداءات الاحتلال المتصاعدة بالضفة، خاصة في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية.

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