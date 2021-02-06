قائمة أسوان لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري

أعلن علاء عبد العال، المدير الفني لفريق أسوان، قائمة الفريق التي ستواجه الإنتاج الحربي غدا السبت، في الجولة الثانية عشر للدوري الممتاز.

وضمت قائمة أسوان كل من: "

طلعت الجبلاوي، أحمد سالم صافي، أحمد صبحي، محمد خليفة، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، فادي طلعت، عبدالعزيز موسي، أحمد عبدالظاهر، عمرو الحلواني، أشرف مجدي، أحمد الالفي، خالد وليد، محمد جمال بيبو، محمد العشري، هيثم الفيل، أحمد خالد، ايمانويل ايجيبتور، أحمد صغيري، سولمون منساة، أحمد دحروج، عمرو ناصر، أحمد بلية، الداحي".

ويغيب الحارس عمر رضوان عن قائمة الفريق لإصابته بفيروس كورونا.

ويحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط في جدول ترتيب الدوري الممتاز.