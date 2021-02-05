تركيا: انطلاق عملية «أرن-7»ضد حزب العمال الكردستاني

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أطلقت وزارة الداخلية التركية، عملية "أرن -7" ضد حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه" الذي تصفه بأنه "منظمة إرهابية"، في ولاية "تونج إيلي" بشرق البلاد.

ولفتت الوزارة في بيان اليوم الجمعة إلى مشاركة 1062 عنصرا، بينهم قوات خاصة من الدرك والشرطة، في العملية، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأطلقت الوزارة يوم الثلاثاء الماضي عملية "أرن-6" في ولايتي بتليس وسيرت، جنوب شرقي البلاد.

كانت وزارة الداخلية أطلقت عمليات "أرن" ضد "بي كيه كيه" في 11 يناير الماضي، عقب انتهاء عمليات "الصاعقة" وذلك في إطار جهودها الرامية للقضاء بشكل تام على الإرهاب في البلاد.

وأطلقت الداخلية اسم "أرن" على تلك العمليات، نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي "استشهد" على يد "إرهابيي" الحزب في 11 أغسطس 2017، بحسب الأناضول.

كما شنت تركيا عمليات المخلب ضد عناصر الحزب في شمال العراق.