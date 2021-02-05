التصريح بالاستخدام الطارئ للقاح «سبوتنيك في» ضد كورونا المستجد في لبنان

ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن اللجنة العلمية الفنية، التي شكَّلها وزير الصحة العامة حمد حسن في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، وافقت اليوم الجمعة على السماح بإصدار إذن طارئ لاستخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك في" ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوكالة الروسية إلى أنه بموجب منح اللقاح الروسي إذن الاستعمال الطارئ بات تسويقه متاحا وفق الشروط المرعية، موضحة أنه سيتم إبرام اتفاقية مع الشركات المستوردة للقاح الروسي لضمان الالتزام بالمعايير والضوابط المحددة.

ولفتت "سبوتنيك" إلى أن اللجنة المذكورة ستستكمل في اجتماعات لاحقة دراسة طلبات أخرى لاستقدام لقاحات إضافية من بينها اللقاح الصيني "سينوفارم".