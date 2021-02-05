 إسبانيا تحصر استخدام لقاح أسترازينيكا على الأشخاص بين 18 و55 عاما - بوابة الشروق
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إسبانيا تحصر استخدام لقاح أسترازينيكا على الأشخاص بين 18 و55 عاما

أ ش أ
نشر في: الجمعة 5 فبراير 2021 - 10:43 م | آخر تحديث: الجمعة 5 فبراير 2021 - 10:43 م

أعلنت سلطات الصحة في إسبانيا، الجمعة، حصر استخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي تنتجه شركة "أسترازينيكا" البريطانية، على من هم بين 18 و55 عاما، وفقا لما أفادت صحيفة "إل باييس" الإسبانية عبر موقعها الإلكتروني.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار يأتي بعدما قررت 8 دول أوروبية على الأقل حصر استخدام اللقاح على من هم دون سن 65 عاما، رغم تصريح وكالة الأدوية الأوروبية باستخدامه لأي شخص بعمر يزيد عن 18 عاما.

ويأتي ذلك التوجه بين الدول الأوروبية بسبب عدم تضمن الاختبارات السريرية الخاصة باللقاح أشخاصا كافين بعمر يفوق 65 عاما للتأكد من فعالية اللقاح على من هم فوق هذا العمر، وكون غالبية الخاضعين لتلك التجارب أقل من 55 عاما.

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