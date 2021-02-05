ألمانيا تحذر من عواقب طرد روسيا لثلاثة من دبلوماسيي الاتحاد الأوروبى

انتقدت ألمانيا بشدة طرد موسكو لثلاثة من الدبلوماسيين ينتمون للاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة من بينهم أحد الدبلوماسيين الألمان وحذرت من عواقب ذلك.



وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال مؤتمر صحفي في مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى برلين: "نحن نعتبر هذا الطرد غير مبرر ونعتقد أنه جانب آخر لما نلاحظه في روسيا في الوقت الحالي، والذى هو بعيد كل البعد عن سيادة القانون".



ومن جانبه، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن عمليات الطرد "غير مبررة بأي حال من الأحوال" وستزيد من إلحاق الضرر بالعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي.



وأضاف ماس "إذا لم تعيد روسيا النظر في هذه الخطوة ، فلن تمر دون رد ".