البنك المركزي الهندي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أعلن بنك الاحتياطي (البنك المركزي) الهندي، اليوم الجمعة، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وأكد للأسواق قدرة السيولة النقدية على تلبية الاقتراضات القياسية للحكومة الهندية.

وقال محافظ البنك الهندي، شاكتيكانتا داس، إن البنك سيسحب بعض الأموال من البنوك باستخدام أداة معدل الاحتياطي النقدي ليعيد توجيه هذه الأموال إلى عمليات سوقية مستهدفة بصورة أكبر.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك إبقاء معدل الفائدة على إعادة الشراء عند مستوى 4٪ كما توقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم.

وقال داس إن البنك سيتراجع عن خفضه السابق لمعدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 100 نقطة أساس بهدف تعزيز مستوى السيولة النقدية في السوق لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى انه سيتم التراجع عن هذا الخفض على مرحلتين بحلول مايو المقبل.

وأشار محافظ البنك المركزي الهندي إلى أن هذه السيولة النقدية التي ستعود إلى البنك في صورة احتياطي إلزامي للبنوك ستتيح له استخدامها في عمليات السوق المفتوحة وغيرها من أدوات إدارة السيولة النقدية في النظام المالي، رغم أن داس لم يشر إلى أي من هذه الأدوات.

وتابع داس تصريحاته بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ليقول: "بنك الاحتياطي الهندي ملتزم بضمان توافر الكميات الكافية من السيولة النقدية في النظام المصرفي بما يعزز الظروف اللازمة لزيادة قوة التعافي الاقتصادي"، دون أن يكشف عن أي إجراءات محددة يعتزم البنك اتخاذها في هذا السياق.