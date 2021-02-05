بايدن: مستعدون للتعامل مع الصين عندما يكون الأمر في خدمة المصلحة الأمريكية

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن إدانته التصرفات التي تنتهك قواعد التجارة من الصين، مؤكدًا أنه مستعد للتعامل مع الصين عندما يكون الأمر في خدمة المصلحة الأمريكية.

وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تعمل على إعادة بناء جسور التواصل مع الحلفاء والشركاء، متابعًا: «نجدد دورنا ونسترجع مصداقيتنا التي فقدت جزئيًا خلال السنوات الماضية».

وذكر أن أمريكا ستستضيف قمة حول المناخ للتعامل مع التحديات المناخية يوم الأرض هذا العام، قائلًا إن الأمر يحتاج إلى تنسيق عالمي ودولي، بالمماثلة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستنخرط مع منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا وكل الجوائح المقبلة، معلنًا أن العالم سيشهد جوائح جديدة بخلاف «كوفيد - 19».