مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا تشيد باختيار سلطة تنفيذية جديدة

أشادت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، يوم الجمعة، باختيار سلطة تنفيذية جديدة لليبيا، واصفة التصويت الذي جرى خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي في مدينة جنيف السويسرية باللحظة التاريخية.

وأضافت وليامز- خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أوردته قناة (العربية) الإخبارية، مساء اليوم الجمعة- أنه في حال لم يجر منح الثقة للحكومة الليبية التي جرى تشكيلها، فإن الأمر يقرر من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف.

وقالت: "أدعوكم إلى احترام وترجمة الوحدة والشمولية التي بنيتموها في هذا المنتدى في تشكيل حكومة تقوم على الجدارة والكفاءة وتمثل جميع الليبيين من الشباب والمكونات الثقافية والنساء".

وأضافت أن الليبيين اتفقوا بالفعل على ضمان أن تشغل النساء 30% على الأقل من المناصب التنفيذية العليا، مشيرة إلى وجود حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على موعد الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وأوضحت أن هذا الأمر سيتطلب من الحكومة الجديدة تقديم دعمها الكامل للمفوضية والمؤسسات المعنية لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات بما يتماشى مع مسؤولياتها والجدول الزمني المحدد في (خريطة طريق تونس)، والتي تستوجب إطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية وتعزيز ثقافة العفو والتسامح بالتوازي مع البحث عن الحقيقة والتعويض.

وذكرت أنه يجب على السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة أن تدعم وتنفذ بشكل كامل اتفاق وقف إطلاق النار، وسيتطلب ذلك إجراءات جريئة وحازمة من جانب الحكومة الجديدة لدعم اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، لاسيما من أجل إعادة فتح الطريق الساحلي وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

وقالت وليامز إن إعادة فتح الطريق الساحلي سيكون أيضًا أمرًا حاسمًا لتقديم الخدمات الأساسية ولضمان حرية حركة البضائع والأشخاص، وهو أمر ضروري لاستعادة ازدهار ليبيا الموحدة.مضيفة أنه على السلطة التنفيذية الجديدة معالجة الأزمة الاقتصادية الليبية والظروف المعيشية المتردية التي يواجهها المواطنون الليبيون.

وذكرت أنه منذ رفع الحصار النفطي في سبتمبر 2020، تم إحراز تقدم مهم في تفعيل الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لإنشاء ترتيب اقتصادي أكثر إنصافًا واستدامة لعائدات النفط الليبي.

وصوت ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، اليوم، في الجولة الأولى من انتخابات السلطة التنفيذية الجديدة، لصالح قائمة تضم محمد يونس المنفي مرشحا لمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد محمد دبيبه مرشحا لمنصب رئيس الحكومة.