شركة يابانية تعتزم وقف المشاريع المشتركة في ميانمار بعد الانقلاب العسكري

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قررت شركة كيرين القابضة اليابانية اليوم الجمعة، إنهاء مشاريع مشتركة مع شركة مرتبطة بالجيش في ميانمار بعد الانقلاب العسكري بالدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وقالت شركة البيرة اليابانية في بيان إنها "تشعر بقلق عميق إزاء الإجراءات الأخيرة للجيش في ميانمار، والتي تتعارض مع معاييرنا وسياسة حقوق الإنسان" ، في إشارة إلى الانقلاب الذي حدث الأسبوع الجاري.

وقالت كيرين: "نظرا للظروف الحالية، ليس لدينا خيار سوى إنهاء شراكتنا الحالية في المشروع المشترك مع شركة ميانما الاقتصادية القابضة العامة المحدودة، التي توفر خدمة إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية للجيش".

وتشكل شركة ميانما تكتلا يضم شركات للبيرة.

وأوضحت كيرين أنها ستتخذ خطوات "على وجه السرعة" ليدخل الإنهاء حيز التنفيذ.

وأصبحت كيرين أول شركة يابانية تندد بالانقلاب في ميانمار.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن حثت جماعات حقوق الإنسان شركة كيرين على قطع العلاقات مع الشركة المرتبطة بالجيش.