تونس: رئيس وزراء يوجه رسالة لرئاسة الجمهورية لتحديد موعد لأداء الوزراء الجدد اليمين

قال رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، اليوم الجمعة، إنه وجه رسالة إلى رئاسة الجمهورية لطلب تحديد موعد لأداء الوزراء الجدد اليمين أمام رئيس الدولة، معربا عن أمله في أن تتم الاستجابة لطلبه.

وأضاف المشيشي في تصريح إعلامي، بحسب وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء، أنه "ليس لدى حكومته رسميا، وإلى حد الآن" علم بطبيعة "الاحترازات على المعنيين بالتعديل الوزاري الأخير، وعلى الأشخاص المعنيين بالاحتراز"، معتبرا أن "الأمر طال نسبيا"، وأن "سبب عدم دعوة الوزراء الذين حصلوا على ثقة البرلمان لأداء اليمين، غير واضح إلى حد الآن".

وأكد رئيس الحكومة، أن "عدم دعوة الوزراء الذين تم تعيينهم بمقتضى الصلاحيات الدستورية المخولة له، والذين حصلوا على ثقة مجلس نواب الشعب، لأداء اليمين، يعطل مصالح البلاد، في وقت تمر فيه الدولة بصعوبات اقتصادية وصحية"، حسب قوله.