الاتحاد الأوروبي يدين قرار روسيا طرد ثلاثة دبلوماسيين

أدان كبير مسؤولي الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الجمعة"بشدة" قرار روسيا طرد ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين.

وقال بوريل، الذي علم بهذه الخطوة قبل إعلانها أثناء زيارته لموسكو للاجتماع مع وزير الخارجية سيرجى لافروف إنه "رفض الادعاءات بأنهم قاموا بأنشطة لا تتفق مع وضعهم الدبلوماسى".

وحث بوريل روسيا على "إعادة النظر في القرار"، مؤكداً على وحدة التكتل وتضامنه مع الدول الأعضاء المعنية به.

وكانت روسيا قد أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة، طرد ثلاثة دبلوماسيين، من ألمانيا وبولندا والسويد، بسبب مشاركتهم المزعومة في مسيرات وتجمعات لدعم المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني.