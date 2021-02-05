 شركات البترول تشارك فى كسح مياه الأمطار بشوارع السويس - بوابة الشروق
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شركات البترول تشارك فى كسح مياه الأمطار بشوارع السويس


نشر في: الجمعة 5 فبراير 2021 - 4:51 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 فبراير 2021 - 4:51 ص

أعلنت محافظة السويس، مساء اليوم، مشاركة شركات البترول فى المحافظة فى كسح مياه الأمطار بشوارع المدينة والتى تعرضت لها المحافظة الخميس بجميع المناطق داخل احيائها الخمسة.
وأشار بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمحافظة السويس، إلى أن شركات البترول فى السويس شاركت من خلال سيارات شفط المياه و الحماية المدنية من خلال سحب المياه المتراكمة من الأمطار التى تعرضت لها المحافظة.
وأوضح البيان ، ان سيارات شركات البترول شفطت كميات كبيرة من المياه داخل عدد من الشوارع والميادين الرئيسية داخل نطاق حى فيصل ، بالإضافة إلى سيارات الأحياء التى تقوم بسحب المياه فى جميع أحياء المحافظة.
وكان الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، وخالد سعداوى، السكرتير العام للمحافظة قد تابعوا عمليات سحب وشفط المياه فى عدد من الأحياء المختلفة بسبب الأمطار الغزيرة التى شهدتها المدينة.

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