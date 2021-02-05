الرئيس الموريتاني يتسلم رسالة من رئيس نيجيريا

تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة، رسالة من الرئيس النيجيري محمد بوهاري.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الموريتاني اليوم للسيد محمد محمود أبوبكر وزير البيئة النيجيري المبعوث الخاص للرئيس النيجيري.



وقال الوزير النيجيري ،في تصريحات للإذاعة الموريتانية، إنه نقل رسالة من رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية، إلى الرئيس الموريتاني ، تتعلق بمجالات التعاون القائمة بين البلدين.



وأشار إلى أنه بحث مع الرئيس الموريتاني واقع مبادرة السور الأخضر الكبير وآفاقه المستقبلية في تحسين الأوضاع الاقتصادية للسكان وضبط تدخلات المبادرة الإفريقية المشتركة التي تهدف إلى مكافحة التصحر واستعادة الأراضي المتدهورة والمحافظة على التنوع البيولوجي واستمعت إلى توجيهاته بهذا الخصوص.