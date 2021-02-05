سيول في وادي العمر بوسط سيناء

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها شمال سيناء، في تأثر حركة المرور وتنقلات المواطنين نظرا لتكدس مياه الأمطار في الشوارع.

ودفعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء بسيارات إزالة مياه الأمطار من الشوارع، لتسهيل حركة المرور بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية في مجالس المدن.

وشهدت منطقة وادي العمر في مركز نخل بوسط سيناء، جريان سيول، ما أثر على حركة النقل، بينما تعتبر الأهالي السيول موسم خير كبير لهم لاعتمادهم عليها في التخزين للشرب والزراعة عبر إنشائهم صدادات للمياه وملئ الصهاريج الأرضية "الهرابات" التي تخزن فيها المياه.