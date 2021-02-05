اقتصاد إندونيسيا يسجل أول انكماش سنوي منذ 20 عاما

أظهرت بيانات رسمية نشرت، اليوم الجمعة، أن اقتصاد إندونيسيا سجل خلال العام الماضي أول انكماش سنوي له منذ أكثر من عقدين، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد من أجل احتواء جائحة كورونا.

وذكر مكتب الإحصاء المركزي الإندونيسي، أن الاقتصاد انكمش خلال العام الماضي بنسبة 07ر2% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالعام السابق.

وسجل الاقتصاد انكماشا بنسبة 19ر2% خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عليه.

يأتي ذلك في ظل زيادة مطردة في عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد في إندونيسيا، مع عدم وجود أي مؤشر على تراجع الإصابات منذ رفع إجراءات الإغلاق جزئيا في البلاد في يونيو الماضي.

وتعتبر إندويسيا، وهي رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، الأكبر في شرق آسيا من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث وصل الإجمالي بها إلى أكثر من 1ر1 مليون إصابة مؤكدة و31 ألف حالة وفاة.