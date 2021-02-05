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النمسا ترحب بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 5 فبراير 2021 - 9:08 م | آخر تحديث: الجمعة 5 فبراير 2021 - 9:08 م

رحبت النمسا اليوم الجمعة، بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا معتبرة أنها خطوة مهمة في العملية السياسية بدعم من الامم المتحدة.

وقال ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا فى تصريحات له اليوم الجمعة: "ندعو إلى الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة كشرط مسبق لتحقيق السلام والاستقرار".

وكانت عملية التصويت في المرحلة الثانية من الجولة الثانية لانتخاب أعضاء السلطة التنفيذية في ليبيا قد أسفرت اليوم عن فوز القائمة الثالثة ليصبح محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي وعبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة المقبلة.

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