إنتر يواجه فيورنتينا بحثا عن صدارة مؤقتة للدوري الإيطالي

يتطلع إنتر ميلان صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين خلف ميلان، إلى العودة لسكة الانتصارات عندما يفتتح المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي اليوم، الجمعة، بمواجهة فيورنتينا.

ويخوض إنتر ميلان مباراة فيورنتينا بعد ثلاثة أيام من خسارته على ملعبه أمام يوفنتوس بهدفين مقابل هدف في ذهاب المربع الذهبي لكأس إيطاليا، حيث يأمل مدربه أنطونيو كونتي التعافي سريعاً لمواصلة الضغط على غريمه المتصدر ميلان.

وقد يتمكن إنتر، الذي يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن ميلان (44 مقابل 46)، من اعتلاء الصدارة مؤقتاً قبل مباراة غريمه أمام كروتوني متذيل الترتيب.

ويبدو إنتر في وضع متذبذب بعدما منحت ثنائية البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضلية ليوفنتوس (2 - 1) في ذهاب نصف نهائي الكأس في انتظار مباراة الإياب الأربعاء المقبل.

ويحتاج إنتر إلى الفوز على فيورنتينا صاحب المركز الحادي عشر، ليحافظ على زخم مساره في مسعاه لتحقيق لقب الدوري الأول له منذ عام 2010. قبل مواجهتين صعبتين مرتقبتين أمام لاتسيو المتألق ثم مواجهة ميلان في الديربي المنتظر.

ويمتلك فيورنتينا 22 نقطة من 20 مباراة، وهي أقل حصيلة له منذ هبوطه في عام 2002.

ورغم ذلك، لم يخسر فريق توسكانا في آخر ست مواجهات في الدوري على أرضه ضد إنتر، الذي فاز للمرة الأخيرة على ملعب «أرتيميو فرانشي» في فبراير (شباط) 2014.

وستشهد المباراة عودة نجم إنتر المهاجم روميلو لوكاكو بعد إيقافه في الكأس إثر مشادة مع نجم ميلان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، إذ سجل البلجيكي 14 هدفاً إلى جانب عشرة أهداف للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، ليكون مجموعهما أكثر بثلاثة أهداف مما سجله فريق فيورنتينا كاملاً.

وقال كونتي بعد الخسارة أمام يوفنتوس: «لم نلعب بشكل جيد كما كنا في بداية الموسم عندما كنا أكثر تنظيماً، لكنني لا أعتقد أن الفريق أقل شراسة، نحن بحاجة إلى إعادة الشحن والتفكير في مباراتنا ضد فيورنتينا التي ستكون صعبة من جميع الجوانب، بعد ذلك، سنستعد لمباراة الإياب».