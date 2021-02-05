الخارجية الأمريكية : لا صلة لنا بمحاولة انقلاب 2016 بتركيا

قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الخميس، إن الولايات المتحدة ليس لها صلة بمحاولة الانقلاب التي وقعت في تركيا عام 2016، مؤكدا أنها أدانت تلك المحاولة على الفور.

وأشار المتحدث في بيان اليوم إلى أن التأكيدات الأخيرة خلافا لذلك من جانب مسئولين كبار في الحكومة التركية عارية تماما عن الصحة.

وأضاف أن تصريحات هؤلاء المسئولين والمزاعم الأخرى غير المسئولة والتي لا تستند إلى أساس بشأن مسئولية الولايات المتحدة عن أحداث وقعت في تركيا تتعارض مع وضع تركيا كعضو في حلف شمال الأطلسي " ناتو" وكشريك استراتيجي للولايات المتحدة.