شرطيتان ألمانيتان أمام المحكمة لتركهما زميلا لهما وحده في مواجهة القتل

حرك الادعاء العام الألماني دعوى ضد شرطيتين ألمانيتين لتركهما زميلا لهما مصابا خلال إحدى العمليات.



أكد ذلك متحدث باسم مكتب المدعي العام في مدينة هاجن بولاية شمال الراين ويستفاليا غربي البلاد اليوم الجمعة.



وأوضح المتحدث أن المرأتين البالغتين 32 و 37 عاما تمثلان أمام المحكمة بتهمة محاولة الإيذاء الجسدي الخطير عن طريق الإهمال.



وكانت الشرطيتان وصلتا في مايو الماضي إلى نقطة مراقبة المرور في بلدة جيفيلسبيرج بمنطقة الرور بسيارتهما الدورية في الوقت الذي كانت الدورية تهرول خروجا من مكانها إثر إطلاق نار عليها.



وعندما خرجت الشرطيتان من سيارة الدورية كان رجل في السادسة والثلاثين أطلق النار من مسدسه على أحد أفراد نقطة المراقبة المرورية التي كانت تقوم بالتفتيش وأصابه برصاصة.



وعلقت الرصاصة التي أصابت الضابط (26 عاما) بسترته الواقية ولكنه سقط على الأرض وأصيب بكدمات شديدة.



وبدلا من الوقوف إلى جانب الزميل خلال إطلاق الرجل وابلا من الرصاص على نقطة المراقبة هربت ضابطتا الدورية ، كما قال الادعاء العام.



وتلتزم الضابطة الصغرى (32 عاما) الصمت حتى الآن إزاء هذه الاتهامات، بينما قالت الأكبر سنا (37 عاما) بأنها شعرت بالصدمة والفزع.



وعندما نادت زميلتها عليها "أركضي، أركضي، أركضي" ركضت.



وتنظر محكمة مدينة شفيلم بالولاية ذاتها القضية في السابع والعشرين من نيسان/أبريل المقبل.