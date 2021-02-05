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وكالة العمل الألمانية تحذر من نقص كبير في العمالة الماهرة بسبب كورونا

أوجسبورج (ألمانيا) - د ب أ
نشر في: الجمعة 5 فبراير 2021 - 11:43 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 فبراير 2021 - 11:43 ص

حذرت وكالة العمل الألمانية من تفاقم النقص في العمالة الماهرة في ألمانيا بسبب جائحة كورونا.

وقال رئيس الوكالة، ديتليف شيله، في تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة: "كورونا يفاقم التطور الديموغرافي: مجتمعنا المتقدم في السن يتراجع فيه عدد العمال المهرة المتاحين. بمجرد أن ننجو من الجائحة، ستتضح مشكلة نقص العمال المهرة بصورة أقوى".

وعزا شيله ذلك، على نحو رئيسي، إلى تراجع عدد العمال المهرة الذين هاجروا إلى ألمانيا خلال الأزمة، وأضاف: "يأتي عدد قليل جدا من العمال إلى ألمانيا. بسبب كورونا، انخفضت الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي بشكل كبير".

ويتوقع شيله أن يستغرق سد هذه الفجوة وقتا طويلا، وقال: "على المدى الطويل، تحتاج ألمانيا إلى صافي هجرة سنوي يبلغ 400 ألف شخص للحفاظ على توازن سوق العمل. وفي العام الماضي كان هذا الصافي أدنى من ذلك بكثير، حيث تراوح بين 200 ألف و250 ألف شخص".


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