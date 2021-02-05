رئيس الحكومة التونسية يكرم بطل رياضة الغطس العالمي وليد بوضياف

كرم رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم الجمعة، الرياضي التونسي صاحب الرقم القياسي العالمي الجديد في رياضة الغطس الحر وليد بوضياف.

وأشاد رئيس الحكومة بالإنجاز الهام الذي حققه بوضياف داعيا إلى دعم رياضيي النخبة المتميزين في الاختصاصات الفردية، معتبرا أن بوضياف يمثل رمز نجاح الشباب التونسي.

وأعرب المشيشي عن استعداد الحكومة لزيادة دعم هذه الرياضة على غرار بقية الرياضات الفردية التي تشرف تونس في المحافل الرياضية الدولية، مؤكدا على أهمية الإنجاز الذي حققه البطل العالمي التونسي في التعريف بتونس في الخارج.

يذكر أن الغطاس التونسي وليد بوضياف تمكن من تحطيم الرقم القياسي العالمي للغطس الحر في أعماق البحر حيث قام بغطسه بعمق (- 150 م) متجاوزا بذلك الرقم العالمي القديم بأربعة أمتار. وحطم بوضياف الرقم القياسي العالمي للغطاس اليوناني ستافروس كاترناكيس الذي حققه عام 2016 والذي يقدر ب 146مترا.