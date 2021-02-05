وفاة فكري الشعراوي أقدم موزع صحف في شمال سيناء

توفى في مدينة العريش بشمال سيناء فكري حسن الشعراوي، أقدم موزع صحف عن عمر ناهز 80 عامًا.

وامتهن الشعراوي توزيع الصحف مع والده في أربعينات القرن الماضي، عبر محطات مختلفة، شهدت فيها سيناء ظروفًا مختلفة تمثلت في الحروب السابقة، التي توقف فيها وصول الصحف إلى سيناء فترة الاحتلال الإسرائيلي، وعاد الراحل لمزاولة مهنته بعد عودة سيناء ورحيل الاحتلال، من خلال مكتبة شهيرة وسط العريش، أدارها مع أبنائه شعبان وحسن.

وتأثر سوق توزيع الصحف المطبوعة، ما ترك أثرًا على حياته، لكنه فضل الاستمرار في المهنة رغم ما طرأ عليها من متغيرات سلبية.