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نشر الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، قوائم لأفضل اللاعبين بكل قارة حول العالم رجال وسيدات.

وأختير محمد صلاح كأفضل لاعب في العقد الأخير بقارة إفريقيا 2010.

وتفوق الفرعون صلاح في القارة السمراء على زميله في ليفربول، الأسد السنغالي ساديو ماني، وعلى النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

ومن داخل قارة أوروبا، تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس القائمة، وجاء خلفه كل من الإسباني سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، ومانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني.

وفي قارة أمريكا الجنوبية، تصدر الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي القائمة، وجاء خلفه الثنائي البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، وداني ألفيش لاعب برشلونة السابق والحالي لفريق ساو باولو البرازيلي.

ولقارة آسيا، حسم الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنام هوتسبير المركز الأول، والأمر نفسه في أمريكا الشمالية التي تصدرها كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد.

واليكم ترتيب قوائم أفضل لاعبي القارات حول العالم..

** قارة إفريقيا

1) محمد صلاح (مصر)

2) ساديو ماني (السنغال)

3) رياض محرز (الجزائر)

** قارة أوروبا

1) كريستيانو رونالدو (البرتغال)

2) سيرخيو راموس (إسبانيا)

3) مانويل نوير (ألمانيا)

** قارة أمريكا الجنوبية

1) ليونيل ميسي (الأرجنتين)

2) نيمار جونيور (البرازيل)

3) دانييل ألفيش (البرازيل)

** قارة آسيا

1) سون هيونج مين (كوريا الجنوبية)

2) كيسوكي هوندا (اليابان)

3) سالم الدوسري (السعودية)