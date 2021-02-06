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حقق بايرن ميونخ فوزا بهدف نظيف مساء اليوم الجمعة على هيرتا برلين في الأسبوع 20 من الدوري الألماني، قبل سفره إلى الدوحة لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وعزز بايرن بهذا الانتصار موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 48 نقطة. وأحرز اللاعب الفرنسي كينسلي كومان هدف بايرن ميونخ الوحيد عند الدقيقة 21 من عمر اللقاء.

وأهدر روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ركلة جزاء في المباراة عند الدقيقة 11.

ومن المقرر أن يسافر بايرن ميونخ بعد تلك المواجهة للدوحة من أجل خوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويلعب بايرن ميونخ مباراته المقبلة مع الأهلي يوم الإثنين القادم في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد تأهل لمواجهة بايرن ميونخ بعد فوزه على الدحيل بهدف نظيف أمس الخميس.