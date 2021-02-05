دراسة: معظم الشركات في ألمانيا لا تعتزم تقليل مساحاتها المكتبية

على الرغم من التزايد الحالي في العمل من المنزل، تعتزم نسبة أقل من عشرة في المئة من الشركات في ألمانيا حاليا تقليص مساحات مكاتبها في المستقبل القريب.



وبحسب استطلاع أجراه معهد "آي دابليو" الألماني للبحوث الاقتصادية، فإن معظم الشركات تتوقع على ما يبدو أن تظل بحاجة إلى المكاتب حتى بعد أزمة كورونا.



وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 1200 شركة، أن ثلثي الشركات لا تعتزم إتاحة إمكانية العمل من المنزل لموظفيها بعد أزمة كورونا أكثر مما كان عليه الحال قبل الأزمة.



ووفقا للاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الجمعة، فإن 4ر6% فقط من الشركات تعتزم تقليص مساحات مكاتبها في الأشهر الاثني عشر القادمة.



وأشار الاستطلاع إلى أن الشركات الكبيرة، التي تضم أكثر من 250 موظفا، بالإضافة إلى شركات المحاماة والاستشارات والتدقيق الاقتصادي أكثر استعدادا للقيام بهذه الخطوة، لكن نسبتها أيضا لم تتجاوز 10%.



وأكد معد الدراسة أوليفر شتيتيس أن إمكانية العمل من المنزل يتم استغلالها حاليا على نحو مكثف، وعلى نحو مستمر تقريبا إذا أمكن ذلك.



ويرى شتيتيس أن الأمر إذا سار وفقا لرغبة الشركات، فإن العمل من المنزل سيصبح مجرد إجراء مؤقت، موضحا أن هذا ما يفسر أيضا سبب عدم تحقق الانخفاض المتوقع في الأسعار في سوق العقارات المكتبية.



وأكد المعهد أن الإيجارات ارتفعت بشكل طفيف العام الماضي.