دبلوماسي بارز بالاتحاد الأوروبي يصل إلى روسيا مع تصاعد التوترات بسبب الحكم بسجن نافالني

من المقرر أن يصل كبير مسؤولي السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوسيب بوريل، إلى موسكو اليوم الجمعة، بعد أيام فقط من حبس المعارض الروسي البارز، اليكسي نافالني، الذي أثار احتجاجا دوليا.

وأكد بوريل أنه يعتزم مجددا الدعوة لإطلاق سراح نافالني، خلال تلك الزيارة، التي تشمل اجتماعات مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف ومع شخصيات من المجتمع المدني.

لكن مع تصاعد الدعوات للاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا، شكك عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي في توقيت زيارة بوريل، التي تم التخطيط لها منذ فترة طويلة وهي أول زيارة من نوعها يقوم بها دبلوماسي بارز من الاتحاد الأوروبي منذ عام 2017 .

تأتي زيارة بوريل قبل اجتماع وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث سيكون رد فعل مشترك على التطورات في روسيا مدرجا على جدول الأعمال، ومن المقرر أن يبحث زعماء الاتحاد الأوروبي القضية في قمة تعقد في مارس المقبل.

كانت محكمة في موسكو حكمت على نافالني بالسجن 3 سنوات ونصف في معسكر إصلاحي كإجراء عقابي لانتهاكه فترة المراقبة.