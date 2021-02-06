برلماني عن إنشاء كوبري في البازيليك بمصر الجديدة: أمر مدمر لا نفع منه

قال المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب عن مصر الجديدة، إنه يؤيد الرأي الرافض بإنشاء الكوبري المقرر إنشائه في منطقة البازليك بمصر الجديدة، مشيرًا إلى عدم ضرورته خاصة وأن المنطقة لا تعاني من الاختناقات المرورية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن المنطقة لها طراز معماري استثنائي خاص، موضحًا أن المنطقة خضعت بالفعل لأعمال تطوير من إضافة حارات جديدة وأعمدة إنارة منذ أقل من عام.



وأكد أن المنطقة لا تعاني من أي أزمات مرورية حتى في أوقات الذروة، مضيفًا أن المنطقة بها أساسات لخط المترو ولن يكون مناسبًا وجود كوبري، نتيجة تأثير الاهتزازت المتبادلة فيما بينهم والتي ستؤثر على المنطقة.



وأشار إلى قانون 119 المادة 2 بند 2 والتي تفيد بحظر أي إنشاءات بالمنطقة الأثرية في مصر الجديدة سواء في الشوارع والميادين والتي تؤدي إلى تداخل في الصورة البصرية، لافتًا إلى التواصل مع المسؤولين لدراسة الأمر.



ووصف إنشاء الكوبري بمنطقة البازيليك في مصر الجديدة أنه «أمر مدمر لا نفع منه»، ذاكرًا أنه خلال الفترة المقبلة سيتلقى سكان مصر الجديدة خبر مفرح.