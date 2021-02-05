 تأجيل المفاوضات بين توي فلاي والطيارين حول شطب الوظائف وتقليص الأسطول - بوابة الشروق
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تأجيل المفاوضات بين توي فلاي والطيارين حول شطب الوظائف وتقليص الأسطول

هانوفر - د ب أ
نشر في: الجمعة 5 فبراير 2021 - 4:34 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 فبراير 2021 - 4:34 ص

أعلن متحدث باسم شركة توي فلاي الألمانية للطيران، مساء اليوم الخميس، تأجيل مفاوضات إدارة الشركة والطيارين حول شطب الوظائف وتقليص الأسطول.

كان الجانبان التقيا اليوم بعد قطع مفاوضاتهما في الخريف الماضي، ولم يسفر لقاء اليوم عن نتائج.

ووفقا لتصريحات المتحدث، فإن من المنتظر استئناف المشاورات في الأسبوع المقبل، لكنه قال إنه لم يتحدد موعد بعد.

ويتركز الخلاف بين الجانبين حول ما إذا كانت توي فلاي مستعدة في إطار خطة التقشف الحالية للطيارين للتخلي عن شطب الوظائف لظروف تتعلق بالإنتاج حتى بعد عام 2021.

يذكر أن نقابة الطيارين (كوكبيت) لا تزال تضع هذه الخطوة كشرط للمساهمة الدائمة من جانبها في حل الأزمة مثل تقليص أوقات الدوام، وفي المقابل ترفض الشركة تأمين الوظائف على المدى الطويل.

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